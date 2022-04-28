"Звичайно я розумів, що щось буде, але не думав, що їм вистачить розуму нападати на Україну з усіх сторін. Розумів, що можуть бути провокації в Донецькій та Луганській областях, але те, що вони підуть так і будуть таке коїти в нашій країні, я не міг уявити в найстрашніших фантазіях. Я у кіно такого не бачив, що відбувається зараз.

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Україна – це європейська держава. Не хочу називати країни, але ми не живемо там де Ірак, Іран, Афганістан, ми в центрі Європи. І як таке може відбуватися без покарання – для мене просто незрозуміло", – поділився Яремчук у коментарі Денисов Time.

Зараз триває 64-й день кривавої навали росіян на Україну. Окупанти планували захопити нас за кілька днів, проте ЗСУ влаштували їм незабутній прийом – рашисти вже накивали п'ятами з північного напрямку, проте продовжують тероризувати південну та східну частини України.

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