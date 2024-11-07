"Немає слів. Я думаю, що в наших трьох домашніх матчах ми беззаперечно перевершували наших суперників, але нам не пощастило.

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Завтра ми прокинемось та продовжимо працювати далі. Залишилося чотири гри. Поки у нас є матчі, ми будемо боротися до останнього. Але це важко пояснити.

Я у футболі вже понад 30 років і не можу цього пояснити. Це просто невезіння. Ми перевершували наших суперників. І результат абсолютно несправедливий", — сказав Луїс Енріке для Canal+.

До слова, за чотири тури Ліги чемпіонів ПСЖ набрав усього 4 очки і йде поза зоною плей-офф.

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