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"Я тут не для змагань з Роналду", – Рібері про свої цілі в Серії А

21:15 538 Читать на русском
"Я тут не для змагань з Роналду", – Рібері про свої цілі в Серії А
Франк Рібері (в центрі) / Твіттер Фіорентини

Новоспечений вінгер Фіорентини поділився думкою щодо майбутніх виступів у чемпіонаті Італії.

"Я приїхав в Серію А, тому що в цій лізі є чудові команди. Але я тут, щоб допомогти Фіорентині, а не змагатися з Роналду.

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Футбол – моє життя. Я дуже люблю цей спорт. З цієї причини я вирішив залишитися в Європі, а не приймати інші пропозиції. Я хотів би грати до 40 років, як Тотті, чемпіон, якого я дуже поважаю", – цитує Франка Рібері Sky Italy.

Нагадаємо, французький ветеран перебрався до Італії після 12 років у мюнхенській Баварії.

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Франк Рібері Франк Рібері Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Фіорентина Фіорентина Італія
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