"Я тут не для змагань з Роналду", – Рібері про свої цілі в Серії А

Новоспечений вінгер Фіорентини поділився думкою щодо майбутніх виступів у чемпіонаті Італії.

"Я приїхав в Серію А, тому що в цій лізі є чудові команди. Але я тут, щоб допомогти Фіорентині, а не змагатися з Роналду.

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Футбол – моє життя. Я дуже люблю цей спорт. З цієї причини я вирішив залишитися в Європі, а не приймати інші пропозиції. Я хотів би грати до 40 років, як Тотті, чемпіон, якого я дуже поважаю", – цитує Франка Рібері Sky Italy.

Нагадаємо, французький ветеран перебрався до Італії після 12 років у мюнхенській Баварії.

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