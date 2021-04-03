Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував рішення наставника "трьох левів" Гарета Саутгейта не викликати захисника Трента Александер-Арнольда на стартові матчі відбору до чемпіонату світу 2022 року.

"Я сам тренер. Ми завжди ухвалюємо рішення, які інші люди, ймовірно, не розуміють. Я, звичайно, поважаю Гарета, він ухвалює власні рішення, але цього я не зрозумів.

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Трент Александер-Арнольд принаймні в останніх двох сезонах був видатним правим захисником. Це правда, і він проявляє себе у неймовірно молодому віці", – цитує Клоппа видання The Guardian.

Нагадаємо, головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт не включив Трента навіть до заявки на березневі поєдинки збірної Англії проти Сан-Маріно, Албанії та Польщі, що викликало багато запитань у футбольному світі. До слова, у поточному сезоні 22-річний захисник провів у футболці Ліверпуля 34 поєдинки, в яких забив гол і віддав 5 асистів.

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