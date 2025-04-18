"Я в будь-якому разі це так не залишу. Це питання я буду вирішувати в юридичному полі. Тому, що клубом були порушені контрактні зобов'язання. На сьогоднішній день я не отримую зарплату протягом чотирьох місяців, відсторонення від тренувань без пояснень.

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Можливо, у клубі говоритимуть, що я хворів, але це було рівно два тижні. Але, як я говорив вище, датчики не брешуть. Я не був заявлений на сезон, хоча вони це і зробили в останні хвилини до закриття трансферного вікна, але суті проблеми це не змінює.

Часом доходило до комічності ситуації. На зборах у Дубаї я зазнав ушкодження, клубні лікарі оперативно мене не обстежили, не зробили МРТ, хоча в організованих командах цю процедуру проводять моментально. Больовий синдром тривав, але на моє прохання про те, щоб провести цю процедуру, ніхто не відреагував. Тому я повідомив медичний штаб, що МРТ зробив власним коштом, і коли звернувся за поверненням коштів до керівництва, мені сказали, що відшкодують збитки. Але через деякий час, коли наші стосунки натягнулися, я отримав відповідь: оскільки я все зробив самостійно, клуб не буде відшкодовувати мої збитки", – сказав Макаренко для Sports24.kz.

Нагадаємо, Євген Макаренко грав за Ордабаси з літа 2023 року. Раніше за цю команду виступали ще двоє українців – нападник Артем Бесєдін та центральний захисник Ігор Пластун.

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