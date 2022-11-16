16 листопада легенда українського футболу отримав премію Нільса Лідхольма, що вручається футбольним людям, які відзначилися як на полі, так і в житті. Опісля його запитали, чи думає він про роботу.

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"Зараз я не можу думати про повернення до роботи, я це говорив ще з початку війни. Почекаймо", – цитує Шевченка TUTTOmercatoWEB.

Андрій Миколайович заявляв, що не шукатиме тренерську посаду до завершення повномасштабної війни в Україні. Зараз він зосереджений на волонтерстві й просвітницькій діяльності у Європі.

Попри це, за чутками, ексфутболіст є близьким до того, щоб стати членом Національного олімпійського комітету України.

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