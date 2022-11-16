"Я це говорив": Шевченко не змінив планів щодо тренерської роботи
Колишній коуч збірної України Андрій Шевченко поділився своїми думками про можливе повернення до тренерства.
16 листопада легенда українського футболу отримав премію Нільса Лідхольма, що вручається футбольним людям, які відзначилися як на полі, так і в житті. Опісля його запитали, чи думає він про роботу.
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"Зараз я не можу думати про повернення до роботи, я це говорив ще з початку війни. Почекаймо", – цитує Шевченка TUTTOmercatoWEB.
Андрій Миколайович заявляв, що не шукатиме тренерську посаду до завершення повномасштабної війни в Україні. Зараз він зосереджений на волонтерстві й просвітницькій діяльності у Європі.
Попри це, за чутками, ексфутболіст є близьким до того, щоб стати членом Національного олімпійського комітету України.
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