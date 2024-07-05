"Для мене честь зіграти проти Роналду. Я завжди захоплювався ним як гравцем. Згодом у мене з'явилася можливість познайомитися і поговорити з ним багато разів. Ми й досі на зв'язку. Він завжди намагається дати мені пораду і бути в курсі того, що відбувається.

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Це задоволення. Грати проти нього – шана за все, що він зробив у футболі. Немає значення, що було до чи після, він завжди буде легендою гри. Але, звісно, ​​ми сподіваємось перемогти та пройти до півфіналу.

Його спадок у Реалі є унікальним, і я також сподіваюся зробити щось унікальне в Мадриді. Це буде зовсім інакше, але я можу тільки похвалити гравця його калібру. Роналду лише один, і я лише один. Я просто слідував своєму шляху. Мені пощастило, що в мене з'явилася можливість почати жити своєю мрією як гравець Реала. Сподіваюся, я напишу там велику історію, але я точно не їду туди, щоб дописувати решту історії Кріштіану", – наводить слова Мбаппе Goal.

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