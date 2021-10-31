"Я запитував у Закарлюки: "Сергію Володимировичу, чому ви мене так близько до себе підпустили? Постійно підказуєте, не кричите, робите із мене футболіста". Він мені відповів: "Женю, коли ти станеш старшим, я хочу, щоб ти передав це все молодим". Я на його могилі плакав дуже довго, години дві. У мене почалася істерика. Це дуже порядна, чесна, справедлива людина. Він – мій вчитель. Закарлюка та Мізін зробили з мене футболіста, вони щось у мені побачили.

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Була гра з Полтавою за київський Арсенал. Ми програвали, а потім я випадково забиваю і роблю рахунок 2:2, а на 93 ставлять пенальті. Мав бити Сергій Закарлюка, але він приносить мені м'яч. А мене до цього Мізін вчив, як бити пенальті по воротареві. Кажу: "Я не буду, я у вас премію заберу". Хвилина залишилася, він мені кидає м'яч, і каже: "Я тобі ї**ло наб'ю прямо тут. Ти що, о******й? Як ти хочеш грати далі? Не вдариш – наб'ю прямо тут на полі". Я підходжу, б'ю вперше по воротареві і забиваю – 3:2.

Те саме – початок першого кола, перший матч, мене трусить. Я не хотів грати, але Закарлюка сказав ті самі слова: "Ти що, о******й? Якщо не ти, то хто? Ось такими словами та діями він давав мені впевненість, а коли треба було – він на мене кричав. Він зробив мою кар'єру", – цитує Селезньова Sport Arena.

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