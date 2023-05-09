Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола має сумніви, що результативність його найкращого бомбардира залежить тільки від молока.

"Холанд почувається дуже сильним. Люди кажуть, що він п'є молоко чи щось таке. Я теж пив цей чарівний еліксир, але 50 голів не забивав.

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Я порадив би хлопчикам, які хочуть наслідувати Холанду, намагатися дивитися на його навички, а не на його напої", – цитує наставника "містян" The Athletic.

Нагадаємо, що нападник Манчестер Сіті вражає своєю результативністю в поточному сезоні. Холанд забив 51 гол у 46 матчах у всіх турнірах.

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