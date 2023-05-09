"Я теж пив цей чарівний еліксир, але 50 голів не забивав": Гвардіола дав пораду прихильникам Холанда
10:22 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола має сумніви, що результативність його найкращого бомбардира залежить тільки від молока.
"Холанд почувається дуже сильним. Люди кажуть, що він п'є молоко чи щось таке. Я теж пив цей чарівний еліксир, але 50 голів не забивав.
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Я порадив би хлопчикам, які хочуть наслідувати Холанду, намагатися дивитися на його навички, а не на його напої", – цитує наставника "містян" The Athletic.
Нагадаємо, що нападник Манчестер Сіті вражає своєю результативністю в поточному сезоні. Холанд забив 51 гол у 46 матчах у всіх турнірах.
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