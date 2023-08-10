Український форвард Олександр Філіппов , який нещодавно перебрався до СК Дніпро-1, розповів про свої цілі в новій команді.

"Я радий бути в цій чудовій команді. Так, вийшло трішки несподівано: з літака майже одразу на тренування, а сьогодні вже буде дуже важлива для нас гра. З іншого боку, дуже добре, що все швидко так трапилося, адже є шанс вийти та допомогти хлопцям. Буду робити все від себе залежне, щоб якомога швидше влитись до колективу.

СК Дніпро-1 офіційно підписав заміну Довбику

Заміна Довбику? Люди хочуть бачити заміну по позиції. Артем дійсно виконав тут дуже важливу й гарну роботу, залишив великий слід у команді та заслужено пішов на підвищення. Я можу лише побажати йому всього найкращого. Я теж нападник, тому зрозуміло, що люди хочуть бачити таку ж працю на тренуваннях, такі ж голи у матчах. Повторюся, буду робити все від себе залежне, щоб це втілилося у життя", – цитує Філіппов клубна прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, 30-річний форвард виступатиме у складі нової команди під сьомим номером. Він має стати заміною Артему Довбику, який вирушив до Жирони підкорювати Іспанію.

Останньою командою Філіппова була Рига, за яку він грав на правах оренди. До цього він захищав кольори Сент-Трюйдена, Десни, Авангарда, Нікополя, Іллічівця і київського Арсенала. Філіппов зіграв в УПЛ 66 матчів, у яких забив 22 м'ячі.

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