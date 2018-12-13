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"Я тебе люблю, твій чоловік з Бутирки", – російський футболіст прислав дружині листівку з тюрми

13:25 383 Читать на русском
"Я тебе люблю, твій чоловік з Бутирки", – російський футболіст прислав дружині листівку з тюрми
Павло Мамаєв / Фото: соцмережі

Російський футболіст Павло Мамаєв, який перебуває в СІЗО за побиття, надіслав дружині любовну листівку.

Як відомо, російський футболіст Краснодара Павло Мамаєв перебуває в СІЗО. Його звинувачують у побоях та хуліганстві.

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Втім, гравець все ще намагається зберегти сім'ю. Він надіслав дружині квіти з листівкою "Люблю тебе! Твій чоловік з Бутирки".

Мамаєв та форвард Зеніта Олександр Кокорін залишаться під вартою в столичному СІЗО-2 "Бутирка" до 8 лютого.

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