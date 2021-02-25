Зірка Евертона Хамес Родрігес поки що не має великого бажання повертатись у Мадрид.

29-річний колумбієць поспілкувався зі своїми підписниками у Twitch. Один із прихильників запитав у Хамеса, чи планує він колись повернутись в Реал.

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Родрігес з усмішкою відповів на питання: "Зараз я там нікому не потрібен!" Слова хавбека наводить AS. Вболівальники також сказали, що досі люблять його в Мадриді, де той перебував з 2014-го. Два роки він провів у Баварії в оренді.

Нагадаємо, влітку Хамес перебрався до Евертона на правах вільного агента. Родрігес вже провів у футболці "ірисок" 21 поєдинок, відзначився 5 голами та 8 асистами.

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