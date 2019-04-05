"Я таку суму витрачаю за ніч в Лондоні", – Роуз вимагає збільшити покарання за расизм

Захисник Тоттенхема та збірної Англії Денні Роуз обурений низькими штрафами за прояви расизму.

"Я був готовий до того, що це може статися. Я грав в Сербії близько восьми років тому, і вже тоді там були прояви расизму. Тому я подумав, що є ймовірність, що це може повторитися, і це сталося.

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Це не вплинуло на мою гру. Я вже великий хлопець. Три очки не найважливіша річ, коли вам доводиться пройти через таке, але я просто хотів, щоб команда набрала ці три очки, щоб забратися з Чорногорії якомога швидше. Звичайно, дуже сумно, що доводиться бути готовим до цього. Але чого ще очікувати, якщо винних штрафують на таку суму, яку я спускаю за ніч в Лондоні?

Маурісіо Почеттіно дискваліфікували на 2 гри за те, що він просто посперечався з Майком Діном в матчі з Бернлі. А країна може бути покарана за прояв расизму лише невеликим штрафом. Це просто фарс, але це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Поки не введуть суворіші покарання, не варто очікувати чогось іншого, – цитує Роуза ESPN.

Нагадаємо, під час поєдинку в Чорногорії вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг звинуватив місцевих вболівальників у расистських вигуках на свою адресу.

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