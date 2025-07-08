– Чи збільшилася увага до твоєї персони після переходу в Плімут?

– Якщо ми говоримо про Англію, то однозначно уваги побільшало. І дуже приємно, що набагато більше людей почали стежити за мною в Інстаграм, набагато більше людей впізнають тут, в Англії.

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Навіть кілька разів було таке, що ми приїжджали до Лондона, гуляли з дівчиною, якщо не помиляюся, того дня Фулхем або Тоттенхем грав проти Челсі, і повз проходили вболівальники у футболках Тоттенхема або Фулхема та кричали "Максі, Максі!". Я взагалі такого не очікував! – сказав Таловєров у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, що контракт Максима Таловєрова з "гончарами" розрахований на три роки. У минулому сезоні він виступав за інший клуб Чемпіоншипу – Плімут. Українець провів за команду 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. За підсумками сезону 2024/25 "пілігрими" посіли 23-тє місце в чемпіонаті та вилетіли до нижчого дивізіону.

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