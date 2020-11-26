"Я так радію, коли бачу Луческу на місці головного тренера Динамо. Я не знаю його, як особистість або як тренера, тільки з чуток. Коли я погано говорив про Динамо, мені було боляче дивитися на те, що відбувається в такому великому клубі. Я не розумів, чому так відбувається. Зараз людина прийшла, і за короткий час з тим же матеріалом потрапили в Лігу чемпіонів. Це було головне завдання і мрія останніх років. Так, програли Барселоні 0:4, наламали дров. Але поки що ми не зовсім готові, це інший рівень. Навіть попри те, що Барселона грала молодим складом.

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Я дивлюся на футбол трохи під іншим кутом, ніж глядач. Я з цими футболістами проводив час на полі, я знаю, як вони рухаються і можуть грати. І якщо дивитися на їхні дії тоді і зараз, я бачу велику різницю. Так, вони не носять м'яч на носі і не забивають бісіклетами. Але у них є малюнок, розуміння і впевненість. Я бачу ці позитивні кроки вперед.

Якщо подивитися на склад Динамо, у них багато перспективної молоді. Але завжди потрібні якісь ветерани і старожили, які вже пройшли багато. Наприклад, такі, як Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Бойко. Навіть не граючи, це важливі одиниці в складі, які можуть повести молодих пацанів за собою. Я впевнений, що Динамо завоює третє місце в групі Ліги чемпіонів. Не знаю чому, але я не сумніваюся в цьому", – запевнив Морозюк в інтерв'ю каналу "Футбол".

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