"Звичайно, звичайно. Це може бути проблемою. Я трохи стурбований з цього приводу. Це абсолютно не схоже [на траву]. Я знаю, що в останні тижні навіть деякі з гравців Юргордена скаржилися на поле. Вони грають щотижня, тож для нас це щось особливе.

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Але немає жодних виправдань, жодних причин, через які ми взагалі не братимемо участі в цьому матчі. Ротація складу? Це півфінал, це європейське змагання, і ми хочемо потрапити до фіналу. Тепер, коли ми в півфіналі, наступна мета – фінал, а потім, якщо ми зможемо вийти у фінал, ми поборемося за титул", – цитує Мареску ВВС.

Матч Юргорден – Челсі відбудеться в четвер, 1 травня.

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