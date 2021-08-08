Синьо-жовтий стяг довірять дворазовій призерці токійської Олімпіади Людмилі Лузан. Про це повідомляє НОК. На Іграх-2020 Лузан здобула срібло у запливі на каное-двійці разом з Анастасією Четверіковою (500 метрів), а також бронзову медаль у каное-одиночці (200 метрів).

Веслувальниці Лузан та Четверікова завоювали срібло Олімпіади у Токіо

"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо та я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно. Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади. Я дуже щаслива", – цитує Людмилу Лузан НОК.

Нагадаємо, окрім Лузан, дві олімпійські медалі – срібло та бронзу – також завоював наш плавець Михайло Романчук. Однак Михайло вже повернувся в Україну.

Від Бубки до Костевич: кому випадала честь нести прапор України на відкритті Олімпійських ігор