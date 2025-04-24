Команда Віктора Циганкова не перемагає уже в 10 матчах поспіль. Після приголомшливої минулої кампанії Жирона повністю провалює поточний сезон. Тренер каталонців пояснив, з чим пов'язаний такий спад, і розповів про надії на те, що команда не вилетить в Сегунду.

Результативна помилка Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Бетіс – 1:3

"Ми повинні подолати цю жахливу ситуацію. Це складно психологічно. Я вже сказав гравцям, що зараз страждаю і дуже мало сплю, але прокидаюся з енергією. Моя команда, сім'я та наші вболівальники теж страждають. Я зобов'язаний робити свою роботу і віддаватись на повну, оскільки відчуваю відповідальність.

Команда досягла дна, але у нас є шанс подолати це все. Ми повинні дивитися вперед з надією і виграти решту матчів. Кожна гра тепер для нас – це фінал. Я не хвилююсь через свою посаду, це не головне. Якщо ми зможемо зібратися та отримати якомога більше очок – ми залишимось в Ла Лізі на наступний сезон", – цитує Мічела Diario AS.

Додамо, що після 32-х матчів Жирона перебуває на 16-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги. До зони вильоту – лише 2 залікові бали.

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