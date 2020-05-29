"Я сприйняв його як дитину, але вже за чверть години попросив заміну": легенда Мілана – про протистояння з Мессі

Знаменитий екс-захисник Мілана та збірної Італії Алессандро Костакурта зізнався, що вважає Ліонеля Мессі кращим за Дієго Марадону.

"Коли я грав проти Мессі, йому було 16 років. Спочатку я сприйняв його як дитину, але вже через чверть години змушений був просити Анчелотті про заміну.

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Ліонель навіть крутіший за Марадону. Вони обоє геніальні та дещо схожі за грою, але для мене Мессі – кращий", – цитує італійця Mundo Deportivo з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, Костакурта кілька років був одноклубником Андрія Шевченка у складі "россонері". Легенда Мілана 7 разів ставав чемпіоном Італії та 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів.

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