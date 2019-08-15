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"Я спокійно йшов, а вони почали щось кричати про мене і мою сім'ю", – Мілевський про конфлікт з білоруськими фанатами

20:05 580 Читать на русском
"Я спокійно йшов, а вони почали щось кричати про мене і мою сім'ю", – Мілевський про конфлікт з білоруськими фанатами
Артем Мілевський / ФКДБ

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський згадав словесну перепалку з вболівальником солігорського Шахтаря.

"Та він там щось, не знаю... Вболівальники в Солігорську якісь... так би мовити, кроти є кроти. Я вже не пам'ятаю, що мені кричали, щось недобре.

"Є**ло завали", – Мілевський облаяв вболівальника після поєдинку чемпіонату Білорусі

"Є**ло завали" я сказав, що тут такого? Клоун. Я йшов собі спокійно, а вони почали щось кричати про мене і мою сім'ю. Я така людина, що не можу голову опустити і пройти повз", – сказав Мілевський в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, екс-форвард Динамо разом зі своєю нинішньою командою очолює чемпіонат Білорусі.

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