"Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено. Це щось страшне. Я сміливо можу назвати це фашизмом, знищення людей. Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна впорається з цим.

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Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається. Але мені дзвінків із Росії практично не було. Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво, і вважають, що все це правильно. Але особливих контактів з росіянами у мене немає, і я вже не уявляю, як надалі спілкуватися з тими людьми, які підтримували цю хунту", – поділився Протасов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, сьогодні триває 25-й день нападу росіян на Україну, які вирішили загарбати наші землі. Втім, ЗСУ відбивають атаки негідників та зупинили їхнє просування вглиб країни.

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