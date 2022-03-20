"Я сміливо можу назвати це фашизмом": Протасов висловився про напад росіян на Україну
Колишній нападник Динамо та Дніпра Олег Протасов розповів, що думає про росіян, які безсоромно атакували Україну.
"Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено. Це щось страшне. Я сміливо можу назвати це фашизмом, знищення людей. Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна впорається з цим.
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Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається. Але мені дзвінків із Росії практично не було. Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво, і вважають, що все це правильно. Але особливих контактів з росіянами у мене немає, і я вже не уявляю, як надалі спілкуватися з тими людьми, які підтримували цю хунту", – поділився Протасов у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, сьогодні триває 25-й день нападу росіян на Україну, які вирішили загарбати наші землі. Втім, ЗСУ відбивають атаки негідників та зупинили їхнє просування вглиб країни.
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