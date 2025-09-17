У Турині відбувся один із найемоційніших матчів стартового туру Ліги чемпіонів. Ювентус та Борусія Д влаштували справжній трилер із вісьмома голами, який завершився результативною нічиєю – 4:4.

Після гри однією з головних тем став словесний обмін між Карімом Адейємі та Кенаном Їлдізом. Камери зафіксували їхню розмову в центрі поля, що викликало припущення про конфлікт. Проте згодом обидва футболісти пояснили ситуацію – між ними не було жодної ворожнечі, лише дружні жарти.

"Ми знайомі. Я ходив із ним до однієї школи. Він був молодший за мене, дуже хороший хлопець і чудовий футболіст. Я забив, він забив, і ми пожартували. Я сказав йому, щоб більше не забивав і не бігав назад. Це футбол. Я добре з ним ладнаю. То були кілька жартів турецькою", – цитує Їлдіза GOAL.

Сам матч став справжньою окрасою першого туру. Адейємі відкрив рахунок, Їлдіз відповів дальнім ударом, а далі суперники обмінялися ще шістьма голами. Відзначалися Фелікс Нмеча, Душан Влаховіч, Ян Коуту та Рамі Бенсебаїні. Здавалося, що Борусія Д вирве перемогу, але у компенсований час Ювентус завдяки голу Влаховіча та влучному удару Ллойда Келлі врятував нічию.

