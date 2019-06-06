"Я сказала йому, що нічого не буде, але він не зупинився", – дівчина, яка звинуватила Неймара у згвалтуванні

Наджила Тріндаде Мендес де Соуза розповіла про інцидент із зірковим форвардом ПСЖ та збірної Бразилії Неймаром.

За словами дівчини, вона спочатку погодилася зайнятися сексом з Неймаром, проте потім відмовилася, дізнавшись, що у футболіста немає презерватива. Після цього, за її словами, Неймар виявив агресію, передає SBT.

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"Ми обмінялися повідомленнями в інстаграмі, він запитав, коли я можу приїхати в Париж. Я сказала: "Хоч зараз, але не можу собі дозволити". Він сказав, що все владнає, і заплатив за квиток і готель.

Коли я запитала, чи є у нього презерватив, він відповів: "Ні". Тоді я сказала йому, що нічого не буде. Але він не слухав, повернувся і здійснив статевий акт. Я говорила: "Зупинись. Стоп, стоп, ні! Досить". Але він нічого не говорив, просто робив.

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Я лише хочу справедливості. Він сильно травмував мене. Я хочу, щоб він заплатив за те, що зробив", – заявила дівчина в коментарі.

На питання журналіста, чи було це згвалтування чи агресія, Мендес де Соуза відповіла "агресія зі згвалтуванням".

Нагадаємо, на Неймара подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

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