"Не найприємніший варіант перейти в Барселону і не грати. Краще я буду грати в нижчих лігах Франції, ніж сидіти на лаві запасних у Барселоні.

Фаті рекомендують видалити меніск – форвард опирається, Барселона налаштована песимістично

Трансфер в Барселону – це безумство, але я взяв участь лише в п'яти матчах. Це не реальність, це підробка. Я став чемпіоном Іспанії в 2019 році, але не допоміг команді. Думаю, я зможу досягти більшого", – цитує Тодібо RMC Sport.

У 2019-му Барса заплатила Тулузі 1 млн євро за Жан-Клера. Зараз Тодібо захищає кольори Ніцци на правах оренди, обронець у нинішньому сезоні Ліги 1 провів 7 матчів.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі