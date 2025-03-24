"Я побачив дуже розслаблену атмосферу в роздягальні, і це також відбилося на полі. Ми мали вірити. Я бачив, як багато команд поверталися у футболі зі складних ситуацій. Просто згадайте камбек Барселони проти ПСЖ у Лізі чемпіонів кілька років тому. І я також відчув це в матчі Манчестер Юнайтед проти ПСЖ. У футболі все закінчується тільки з фінальним свистком.

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Перший гол я забив напівударом через себе? Потрібно постійно дивитися на м'яч, чи не так? Це була порада від Жана Кіндерманса. Я штовхнув захисника суперника [Миколу Матвієнка] перед ударом? Мені потрібно було звільнитися від його опіки.

Ця перемога має стати для нас основою. Як команда ми добре впоралися. Майбутнє виглядає світлим? Що ж, давайте зберігати спокій. Ми знову зустрінемося в червні, і тоді маємо набрати 6 очок із 6. Сподіваюся, у нас буде більше часу на підготовку, і багато гравців все ще зможуть виграти трофеї в цьому сезоні. Ось завдяки чому ви розвиваєтеся.

Хлопці, ми повертаємося в наші клуби. Давайте всі спробуємо поборотися за титули. Вперед!", – цитує Лукаку HLN.

Зазначимо, що Жан Кіндерманс – колишній півзахисник низки бельгійських клубів. Він грав із 1984 по 1999-й рік.

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