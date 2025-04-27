"Не скажу, що ми дуже задоволені результатом, але за другий тайм великий респект команді, що зібралися та грали з великим бажанням і не реалізували ще багато моментів. Що не пішло? Перший гол – дитяча помилка з нашого боку, швидкий гол пропустили і вже було тяжкувато трохи. Але команда такого рангу як Динамо не повинна після першого голу так розклеюватись. І за перший тайм мені, команді і тренеру трохи соромно через те, як ми грали. Але дуже добре, що була така реакція у перерві. І в другому таймі команда вийшла зовсім іншою.

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Я тренера таким злим, агресивним і на підвищених тонах ще не бачив. Це вперше. І це нас струсило. Я вже бачив таким Ярмоленка, і це теж зіграло нам на руку. Ми почали грати з більшим бажанням, хоча це казати трохи дивно, мовляв, як Динамо виходить проти Шахтаря без бажання перший тайм грати? Але більше було бажання виграти, ніж у Шахтаря. Більше було в нас підбирань, більше наснаги. І більше сил було, тому що Шахтар вже трохи "сушив" гру по результату грав і вибивав м'яч. Падали, судоми хапали, але я можу їх зрозуміти. А ми вірили до кінця, до 90-ї, до 92-ї хвилини, що ми зможемо не те що відігратися, а й третій забити. Але трохи пізно другий забили.

Чи це був один з найемоційніших моїх голів у кар'єрі? Не скажу, що був найкрасивіший, але по емоціях, мабуть, так. Я вже немолодий і думав за день-два до гри, що я ніколи не забивав Шахтарю. Один раз лягав спати і подумав, як я хочу забити. Я навіть не уявляв як, а просто хотів забити. Бог нагородив мене на останніх хвилинах, було видно по мені і зараз бачу свої емоції, що це для мене як ковток свіжого повітря. Я говорив з тренером про те, що мало забиваю, а він порадив бити і бити. Сьогодні бив, десь штанга, десь вище, але якщо не буде ударів, то не буде голів. Я дуже задоволений, що забив. Надіюся, в подальшому мені допоможе.

Влучання у стійку? Було трохи спустошення, бо хотілося забити, але не зміг. Я був засмучений, але волосся не рвав на собі, бо розумів, що буде ще момент.

"Динамо" – чемпіон? Ні. Якби ми виграли, то я б інакше відреагував. Але ви ж бачите, як "Олександрія" впевнено і стабільно грає. Коли вже не буде шансів у суперників, тоді вийдемо в ефір, а ви мене привітаєте, – зазначив Кабаєв у коментарі Футбол 360.

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