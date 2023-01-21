Журналісти на прес-конференції не забули запитати Хаві про Дані Алвеса, якого звинувачують у сексуальному насильстві. Тренер Барселони відверто здивований.

"Складно коментувати подібні ситуації. Як і всі, я був здивований і шокований, коли дізнався про це, адже добре знаю Дані. Шок – це перше, що ви відчуваєте.

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Але це питання правосуддя, ми не можемо в це втручатись. Мені дуже шкода Алвеса. Я справді шокований. Здивований і шокований", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, найтитулованіший футболіст світу у п'ятницю потрапив за ґрати без права внесення застави за звинуваченням у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні жінки в одному з нічних клубів Барселони. Слідство триває, Дані Алвес усе заперечує.

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