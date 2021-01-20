"У мене ще півтора року за контрактом з Шахтарем, і протягом 2021-го може статися багато чого. Я ще трохи почекаю, перш ніж прийняти рішення.

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У Шахтарі почуваюся добре, відчуваю велику гордість грати за цю команду. Це дуже шанований у всьому світі клуб. Той факт, що я провів майже півтори сотні матчів за "гірників" – причина, щоб відчувати задоволення", – сказав Патрік у коментарі виданню Mercado do Futebol.

Нагадаємо, 29-річний бразилець на контракті в Шахтарі з 2011-го. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав три результативні передачі. Його угода з "гірниками" розрахована до грудня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

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