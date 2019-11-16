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Я ще сам до кінця не оговтався, – Маліновський поділився емоціями після народження доньки

12:14 172 Читать на русском
Я ще сам до кінця не оговтався, – Маліновський поділився емоціями після народження доньки
Руслан Маліновський забив свій найважливіший гол / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів про свої перші пологи, емоції від народження доньки та мотивацію на матч проти Сербії.

"Вважаю цей день одним з найкращих у своєму житті. Це радість для всієї сім’ї, для моєї дружини. Такі емоції... Я ще сам до кінця не оговтався, адже були дуже напружені дні. Багато позитивних емоцій. Я дуже щасливий. Була певна напруга перед пологами, очікування. Тепер все буде значно простіше, тепер можна повністю сфокусуватись на грі.

У мене не було страху знаходитись під час пологів біля дружини. Навпаки, я вважаю, що бути присутнім просто необхідно, адже це підтримка для дружини у такий важливий момент, це закінчення того, що ви почали 9 місяців тому.

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Щодо фізичної форми і кондицій... У нас було два дні вихідних і саме в цей час народилась донька. Вчора було тренування на базі – в основному, фітнес і бігова робота. Сьогодні вже робота з м’ячем. Зрештою за три дні важко втратити кондиції, які у мене є – навпаки, я більше відпочив.

У матчі з Сербією прагнемо потішити уболівальників, показати гарний футбол. Нам немає чого втрачати, тому ми не повинні бути затиснутими – гратимемо розкуто. Спробуємо показати змістовний футбол і добути позитивний результат. Важливо не програти, підтримати менталітет переможця, адже ніхто не любить програвати. Перемога приносить хороші емоції, а програш залишає неприємний осад. Футбол це така гра, де кожен футболіст має хотіти виграти", – сказав Маліновський в інтерв’ю офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, напередодні у Руслана та Роксани Маліновських в одній із клінік Бергамо народилась донька Олівія. Андрій Шевченко надав Маліновському додаткові вихідні, щоб підтримати Роксану у важливий момент.

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