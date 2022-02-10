"Скажу відверто: я ще не відійшов від матчу, переживав не менше, ніж за першу команду. Вітаю хлопців, тренерський штаб Сергія Мохніка, який веде цю команду. Молодці. На переповненому стадіоні було непросто. У нас зимова перерва та перший офіційний матч. Вони продемонстрували все, що могли. Честь їм і хвала. Я завжди казав, що у нас хороша молодь, яка згодом може заграти на найвищому рівні. Ці перемоги надають упевненості.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Серія пенальті? Мені було непросто. Ігнатенко молодець, упорався з емоціями, бо пропустивши такий безглуздий м'яч, можна засмутитися, втратити концентрацію... Але він зібрався, врятував команду і сам себе. Він один із героїв, які були сьогодні на футбольному полі.

Що треба, аби досягати подібних результатів на дорослому рівні? Над цим треба працювати. Насамперед, робити більш конкурентоспроможним наш чемпіонат. І треба, щоб ці молоді хлопці десь грали. Зараз великій групі гравців виповниться двадцять, і їм доведеться десь грати. А не всі можуть потрапити одразу до першої команди, адже з однією молоддю її не зробиш, погодьтеся.

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Але ця Ліга – це неоціненний досвід. Вони пройшли далі і мають боротися. Треба ставити високі завдання – там грають такі самі люди. Наші хлопці стають мужиками і виглядають гідно – це найголовніше. Що посприяло цьому успіху? Все в комплексі, починаючи з роботи Мірчі Луческу, роботи дитячих тренерів нашої школи і до обстановки в колективі.

Працює і досить успішно вся інфраструктура. Величезна кількість наших вихованців грають на найвищому рівні. Впевнений, що нами обрано правильний шлях. Велика група гравців цієї команди незабаром будуть у першій команді. Яцик, Бражко, Боль...", – цитує Суркіса Dynamo.kiev.ua.

До слова, Динамо із труднощами переграло Депортіво у боротьбі за путівку в 1/8 фіналу. Ігровий час завершився нічиєю 2:2, а у серії пенальті українці виявились сильнішими.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті