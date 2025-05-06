– Коли в тебе закінчився контракт із Динамо?

– Я розірвав його взимку 2013-го. Сказав, що якщо я не потрібний, то навіщо мучитися.

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– Цього ж року, як вільний агент, ти підписав контракт із Арсеналом.

– Добре, що я взяв зарплату наперед, бо потім там грошей не отримував. Все йшло вниз. Команду годували "сніданками". Потім деякі футболісти почали пропускати тренування, щоби не отримати травму. І потихеньку все розпалося, – сказав Петров в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Кирило Петров був гравцем Динамо з 2007 по 2013 рік, проте за першу команду "біло-синіх" зіграв лише одну гру.

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