"Я розумію, звідки надходять такі сигнали. Але хочу, щоб у цій ситуації керівництво УАФ розібралося публічно та прозоро. Ми завжди виступали і виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно від того, хто це – Шахтар, Динамо чи Рух. Нам не потрібна допомога арбітрів – ми вимагаємо лише безстороннього та справедливого ставлення.

УАФ прокоментувала скандальні епізоди матчу Металіст 1925 – Шахтар

На жаль, у кожному другому матчі за нашої участі ми спостерігаємо системні помилки суддів. Це вже не питання випадковості. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це може призвести до великого скандалу міжнародного рівня, адже багато провідних світових ЗМІ стежать за чемпіонатом України навіть під час війни.

Сподіваюся, що ті, хто курує арбітраж у нашій країні, усвідомлюють наслідки та без зволікань наведуть порядок, довівши свою компетентність у сфері відповідальності", – сказав Сергій Палкін для Football.ua.

Нагадаємо, що нещодавно у вболівальників та ЗМІ виникли питання щодо суперечливого пенальті у ворота харків’ян, а також голу Івана Калюжного, який міг бути скасований через офсайд у гравця Металіста 1925 Ігоря Когута.

