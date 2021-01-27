"З Лесиком мене пов'язує довге життя. Він не просто золотий – кришталево-віддана людина. При всьому, при тому, що десь я його образив, десь, може, у нього нерозуміння. Так, може бути, коли ти запрошуєш тренера зі сторони і ти його звільняєш – це нормально. Але коли ти береш тренера, з яким у тебе тісніші відносини, ніж просто президент-тренер, він може ображатися. Але він не повинен, у футболі критерій – результат.

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І коли ми програємо Колосу – 2:0 (в останньому турі УПЛ 2019/20 – прим. "Футбол 24"), а тренери, радіють, що Зоря зіграла внічию з Десною, трошки це не сприймається – не мною. До матчу з Колосом, можу дітьми заприсягтися, що я не розглядав ніяку іншу кандидатуру.

Може, ми б з ним зустрілися і прийшли до того, що йому не треба далі продовжувати працювати, і він би сам мені сказав: "Щоб команда вийшла на новий рівень, потрібно цих футболістів відпустити, а цих купити". Може, я б сказав, що ми це зробимо, але я розумів, що після поразки від Колоса він уже не зможе керувати командою. Думаю, що і для нього я зробив краще", – розповів Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

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