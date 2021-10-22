Експерт каналів "Футбол" Йожеф Сабо болісно сприйняв новину про смерть Сергія Морозова, з яким багато років працював пліч-о-пліч.

"П'ять днів тому востаннє мигцем бачилися. Було все нормально. Нічого не віщувало біди. І тут вчора вночі повідомили про його смерть. Я розплакався. Ми ж разом на каналі працювали, давно були знайомі, зі святами один одного вітали.

Помер Сергій Морозов – експерт каналів "Футбол" і чемпіон СРСР у складі Зорі

Дуже шкода, швидко все так сталося, двостороннє запалення легенів. Дуже шкода, бог дав, бог взяв. Будемо його пам'ятати. Для мене це великий удар, я розплакався, коли мені повідомили", – розповів Сабо в коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, Морозов 13 років працював експертом на телеканалах "Футбол". Причиною смерті стали ускладення від коронавірусу.

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