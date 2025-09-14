"Я розмовляв з гравцями – вони сказали, що це на них не вплине. Це не виправдання, я не можу виправдовуватися такими речами. Валенсія теж гратиме на цьому стадіоні. Ми вже перемагали на цій арені – у матчі з Комо [в рамках трофею Гампера]", – цитує Фліка AS.

Барселона несправедливо звинуватила збірну Іспанії в травмі Ямаля – сторони знайшли винуватця

Нагадаємо, що цього тижня Барселона повідомила, що матч з Валенсією не зможе відбутися на стадіоні Камп Ноу.

Каталонський клуб розпочав реконструкцію стадіону Камп Ноу в травні 2023 року. Спочатку планувалося, що Барселона повернеться до проведення домашніх матчів на оновленій арені вже в жовтні 2024-го, проте з тих пір дату повернення переносили шість разів.

Матч Барселона – Валенсія відбудеться в неділю, 14 вересня. Початок гри – о 22:00 за Києвом.

Атлетіко вперше переміг у сезоні, Хетафе прибив екс-команду Луніна за 5 хвилин, перша поразка Атлетіка