"Я розлючений, бо це несправедливість, з якою нам тепер жити далі. Ми нічого не розуміємо. Арбітри повинні говорити і пояснювати, тому що ми нічого не розуміємо. Я вчора про це говорив, ми вважаємо, що це була велика несправедливість. Цей арбітр повинен вийти і все сказати. Але нічого не відбувається. Ми цього не розуміємо.

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Ми зазнали дуже серйозної поразки. Нам не вистачило динаміки. У нас були моменти, але ми їх не реалізували. Знали, що їхні удари з-за штрафного небезпечні. Тепер ми у дуже неприємній ситуації, попереду – три фінали. Я переживаю через поразку. Ситуація складна. Зрештою, це не найгірша гра. Перший тайм був не на тому рівні, який потрібен для Ліги чемпіонів, але другий був непоганим.

Арбітр повинен говорити. Я не повинен коментувати ситуацію, в якій я не брав участі. Він повинен дати пояснення, чому не свистів. Він мені їх не давав. Тому я вважаю, що це несправедливо. Для мене абсолютно зрозуміло, що вони повинні виступити і дати пояснення, що він вирішив. Його рішення є вирішальними, як щодо незарахованого голу, так і щодо непризначеного пенальті", – цитує Хаві Marca.

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