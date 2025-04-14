"Я розчарований товаришами по команді, бо знаю, наскільки сильними вони можуть бути. Я знаю, як важко представляти цей клуб. Вони хочуть багато зробити для клубу, хочуть перемагати, бо знають, що їх запам’ятають, якщо вони виграють щось із цим клубом.

"Сподіваюся, він буде наступним": Салах закликав партнера по Ліверпулю продовжити контракт із клубом

У важкі моменти ми показували чудові результати у матчах із найкращими клубами. У вирішальних матчах, коли усі дивляться на нас. Ми Манчестер Юнайтед, ми маємо проявляти себе і робити все можливе для перемоги. Оцінювати майже нема чого – ми програли", – сказав Фернандеша Mirror.

Нагадаємо, МЮ поступився Ньюкаслу (1:4) у грі 32-го туру АПЛ. Наразі манкуніанці посідають 14-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 38-ма очками.

Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед – Барнс повторив рекорд Ширера, "дияволів" так не принижували з 1931 року