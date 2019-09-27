"Я розчарований так само, як і ви", – Дуелунд українською мовою звернувся до фанатів Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд висловив розчарування через велику кількість травм.

"Я в Києві вже рік і більше 80% часу травмований. Я хочу сказати уболівальникам Динамо, що я так само розчарований, як і ви. Але я ніколи не здамся. Я повернуся і буду боротися за своє місце. Дякую за підтримку", – написав Дуелунд в своєму Instagram.

Дуелунд назвав приблизний термін відновлення після операції

Варто зазначити, що данець відновлюється після операції, яку був змушений перенести через чергову травму. Точні терміни відновлення поки невідомі.

Нагадаємо, що Дуелунд приєднався до Динамо в серпні 2018 року та провів за цей час 15 матчів, відзначившись голом та 2 асистами.

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