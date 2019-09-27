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"Я розчарований так само, як і ви", – Дуелунд українською мовою звернувся до фанатів Динамо

18:08 1207 Читать на русском
"Я розчарований так само, як і ви", – Дуелунд українською мовою звернувся до фанатів Динамо
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд висловив розчарування через велику кількість травм.

"Я в Києві вже рік і більше 80% часу травмований. Я хочу сказати уболівальникам Динамо, що я так само розчарований, як і ви. Але я ніколи не здамся. Я повернуся і буду боротися за своє місце. Дякую за підтримку", – написав Дуелунд в своєму Instagram.

Дуелунд назвав приблизний термін відновлення після операції

Варто зазначити, що данець відновлюється після операції, яку був змушений перенести через чергову травму. Точні терміни відновлення поки невідомі.

Нагадаємо, що Дуелунд приєднався до Динамо в серпні 2018 року та провів за цей час 15 матчів, відзначившись голом та 2 асистами.

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I have been in Kiyv for a year now and I have been injured for more than 80% of the time. I just wanna tell the fans of our team, that I am just as disappointed as all of you, but I will never give up and I will come back and fight for my spot. Thanks for your support. // Я вже рік у київ, і більше 80% часу отримую травми. Я просто хочу сказати шанувальникам нашої команди, що я так само розчарований, як і всі ви, але я ніколи не здаваюся і повернусь і побоюсь за своє місце. Дякую за твою підтримку.

Допис, поширений Mikkel Duelund (@duelund_99)

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