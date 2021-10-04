"У мене не просто вимальовувалася співпраця з Шахтарем, я працював з ними все життя. У нас завжди були дружні і поважні відносини. Не можу сказати, що Металіст був донором Шахтаря, але ми дали їм багато гравців, які їм дуже допомогли.

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Зрештою, селекція Шахтаря дуже сильна, їм не треба допомагати. Але обговорення певних гравців для Шахтаря були. Того ж Фреда, наприклад, я їм рекомендував. Але не треба перебільшувати мій вплив на селекцію Шахтаря. Вони просто запитали мою думку, і я відповів, що гравець дійсно топ", – сказав Красніков у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Фред перейшов у Шахтар у 2013 році за 5 млн євро. У 2018-му його продали в Манчестер Юнайтед за 59 млн євро.

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