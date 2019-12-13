toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ

"Я раніше повідомляв про свої наміри", – Гвардіола прокоментував чутки про можливий відхід з Манчестер Сіті

20:46 388 Читать на русском
"Я раніше повідомляв про свої наміри", – Гвардіола прокоментував чутки про можливий відхід з Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не підтвердив інформацію про можливість розірвання контракту з клубом.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися чутки, що Гвардіола може покинути Манчестер Сіті вже наступного літа. Британські ЗМІ зазначають, що в іспанського тренера є опція одностороннього дострокового розриву угоди.

Гвардіола може розірвати контракт з Манчестер Сіті, – The Times

"Можливий розрив угоди? Це неправда. Я кілька тижнів тому повідомляв про свої наміри. Що стосується трансферних чуток навколо Ман Сіті, то можу сказати наступне – всі наші гравці, які розпочинали сезон, його і закінчать", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter "містян".

Зауважимо, Гвардіола очолив Сіті у 2016-му році. Протягом англійського етапу кар'єри іспанець виграв 2 чемпіонства, 2 Кубка Ліги та одного разу – Кубок Англії. Після 16-ти турів АПЛ 2019/20 Манчестер Сіті посідає лише 3 місце в чемпіонаті, а відставання від Ліверпуля вже складає 14 очок.

Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії

blog_ava
"ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": реакція соцмереж на провал киян у Лізі Європи
13:13
7702
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
49
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук