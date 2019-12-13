"Я раніше повідомляв про свої наміри", – Гвардіола прокоментував чутки про можливий відхід з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не підтвердив інформацію про можливість розірвання контракту з клубом.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися чутки, що Гвардіола може покинути Манчестер Сіті вже наступного літа. Британські ЗМІ зазначають, що в іспанського тренера є опція одностороннього дострокового розриву угоди.

Гвардіола може розірвати контракт з Манчестер Сіті, – The Times

"Можливий розрив угоди? Це неправда. Я кілька тижнів тому повідомляв про свої наміри. Що стосується трансферних чуток навколо Ман Сіті, то можу сказати наступне – всі наші гравці, які розпочинали сезон, його і закінчать", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter "містян".

Зауважимо, Гвардіола очолив Сіті у 2016-му році. Протягом англійського етапу кар'єри іспанець виграв 2 чемпіонства, 2 Кубка Ліги та одного разу – Кубок Англії. Після 16-ти турів АПЛ 2019/20 Манчестер Сіті посідає лише 3 місце в чемпіонаті, а відставання від Ліверпуля вже складає 14 очок.

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