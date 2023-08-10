"Довбик? Безумовно, він чудовий гравець, вбивця на полі. Хоча, якщо назвати найбільшу зірку нападу СК Дніпро-1 – це був би капітан Піхальонок. Довбик є гравцем з акцентом на ворота, сильний футболіст. Але у них у складі є типологічно схожий гравець – Гуцуляк, який, ймовірно, замінить його. Він теж шульга, сильний при грі спиною до воріт, схожий за стилем.

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Побачивши Довбика в матчах проти Панатінаїкоса, тепер я радий, що він не зіграє проти нас. Він був важливим футболістом, враховуючи його ментальну силу. Але інші гравці також дуже вправні. Тільки після першого матчу побачимо, як виступить гравець, який його замінить", – цитує Трпішовскі офіційний сайт Славії.

До слова, поєдинок Славія – СК Дніпро1 відбудеться вже сьогодні, 10 серпня, старт о 20:00. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 17-го числа.

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