"Я найбільший марнотрат у футболі. Мені подобається це слово «марнотратство». Не лише через його звучання, а й тому, що я одержимий марнуванням свого життя. Мені добре так, у шаленому марнотратстві. Мені подобається це клеймо.

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Я не вживаю наркотики, як вони намагаються сказати. Не злочинець, хоча міг би ним стати. Я не люблю нічні клуби. Завжди тусуюся в одному і тому ж місці в моєму районі, в кіоску Нани. Якщо хочеш зустрітися зі мною, приходь і побачиш мене там.

Я п'ю щодня. Як така людина, як я, випиває майже щодня? Мені не подобається давати пояснення іншим. Але ось одне: я п'ю, тому що нелегко бути надією, яка залишається в боргу. А в моєму віці стає ще гірше", – розповів екс-зірка The players tribune.

Нагадаємо, Андріано виступав тривалий час в Італії за Рому, Інтер, Парму та Фіорентину. Бразилець у складі міланського клубу чотири рази здобував титул чемпіона Італії.

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