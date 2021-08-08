"Насамперед, вдячний гравцям та всій команді. Часу було дуже мало. З моменту мого приїзду до Львова розпочалась підготовка до гри. Під час цього процесу ми звертали увагу на найдрібніші деталі. Хотів би сказати велике дякую футболістам, що вони відповідально, спокійно та стримано поставились до цієї роботи.

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Вони почали аналізувати свої дії на полі та гру загалом. Під час тренування всі прислуховувались до моїх слів. За цей короткий час ми виконали величезний об’єм роботи. У цьому немає нічого дивного. Футболісти проявили тактичну грамотність. Так, під час гри були певні нюанси. Будь-який гравець може віддати неточну передачу, але ця робота, яка була пророблена за два дні не лише на футбольному полі, дала свої плоди. Цього можна досягти лише тоді, коли команда дуже сильно прагне перемогти.

Також хотів би висловити особливу вдячність вболівальникам, які нас підтримували. Якщо говорити відверто, то це особливий кайф, коли ти відчуваєш підтримку глядачів. Коли грає гімн, всі встають, біжить мороз по шкірі… Заради цього ти живеш та працюєш у футболі. Ми дуже сильно відчували сьогодні вболівальників. Браво!

Енергетичне коло після матчу – моя ідея. Це подяка команді та стадіону. Потрібно любити свою арену. Радий, що ми граємо у футбол на такому стадіоні. Можливо, хтось думає, що це момент, який ні на що не впливає, але це не так. Насправді, на стан команди впливає все: хвороба рідних і близьких та навіть бажання людей на трибунах вболівати за команду.

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Не завжди вдається вдало стартувати в чемпіонаті та перемагати в усіх матчах. Звичайно, потрібно вміти тримати удар. Як і в боксі, потрібно вміти підніматися після нокдауну і завдати вже новий удар. Ми повинні битися за результат. У футболі все може бути, адже це гра. Сьогодні і ми, і суперник забивали шалені м’ячі. Це не стається спроста, коли немає бажання, класу та підготовленості. На результат впливає все. Навіть свій стадіон – це наче живий організм.

Коли я працював головним тренером Руху раніше – це був інший час. У президента клубу є відео, коли я їхав по болоті на тому місці, де зараз вже фактично збудована академія. Я пройшов чималий шлях: через болото, піт, Першу лігу. Зараз я повернувся у рідний дім", – цитує Кучука офіційний сайт клубу.

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