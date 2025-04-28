У суботу Лестер зазнав чергової поразки від Вулверхемптона. На Молінью ван Ністелрой зазнав шістнадцятої поразки в останніх вісімнадцяти іграх як тренер "лисиць". Колишній провідний нападник поки що не знає, чи бачить Лестер майбутнє в тривалішій співпраці. "Чи є сенс судити про мене за моїми поточними результатами? Так, це Прем'єр-ліга.

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Перед грою я вже дав зрозуміти, що переговорив з радою директорів і головою. Але я вже кілька місяців беру на себе ініціативу, щоб вони знали, як йдуть справи, і як я це бачу. Я бачу своє майбутнє в цьому клубі, але найголовніше, щоб ми були на одній хвилі", – цитує ван Ністелроя Sky Sports.

У цьому чемпіонаті Лестер пропускав першим у 29 матчах АПЛ із 34-х. Такого не траплялося з жодною командою за всю історію змагання.

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