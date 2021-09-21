"Я проводжу медовий місяць у Реалі. Сподіваюся залишитися тут на багато років. Як і у всіх інших, не обійшлося без труднощів, але у нас великий дух, нам вдалося внести зміни, опираючись на характер команди.

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Ла Ліга втратила великих футболістів, але є й інші, які хочуть проявити себе. Один з них – наш Вінісіус. Ми дуже натхнені. Реал добре почав сезон", – цитує Анчелотті Marca.

Після 5-ти турів Ла Ліги Реал лідирує з 13-ма очками. У першому раунді групового етапу Ліги чемпіонів мадридці мінімально обіграли Інтер (1:0).

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