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"Я провів два тижні в Україні, не знаючи, що робити", – Буено пригадав деталі свого переходу в Динамо

3 січня 23:48 1002 Читать на русском
"Я провів два тижні в Україні, не знаючи, що робити", – Буено пригадав деталі свого переходу в Динамо
Вітор Буено / фото із соцмереж

Півзахисник Динамо Вітор Буено розповів, як проходили переговори щодо його трансферу в Динамо із Сантоса.

"Чесно кажучи, я отримав три пропозиції, перш ніж узгодити перехід в Динамо, пропозиція киян була для мене фінансово вигідною, поєднання приємного і корисного.

Буено: Я перейшов у Динамо тільки тому, що не грав у Сантосі, але тренер на мене майже не дивиться

Я оцінюю перший сезон як хороший досвід, я не граю багато, було всього три гри. Це інший футбол, однак я не виправдовуюся адаптацією.

Переговори були повільними, оскільки не було виконано угоду, про яку спочатку домовлялися клуби. З боку Динамо не було жодних проблем. Мій перехід був повністю узгодженим, я залежав від переговорів Дерліса Гонсалеса з Сантосом.

Буено зізнався, що отримував пропозиції повернутися в Бразилію

Я провів два тижні в Україні, не знаючи, що робити. Втратив важливий час, просто чекаючи", – цитує Буено Globo Esporte.

Теги
Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Динамо Динамо Сантос Сантос Вітор Буено Вітор Буено
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