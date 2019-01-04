"Я провів два тижні в Україні, не знаючи, що робити", – Буено пригадав деталі свого переходу в Динамо

Півзахисник Динамо Вітор Буено розповів, як проходили переговори щодо його трансферу в Динамо із Сантоса.

"Чесно кажучи, я отримав три пропозиції, перш ніж узгодити перехід в Динамо, пропозиція киян була для мене фінансово вигідною, поєднання приємного і корисного.

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Я оцінюю перший сезон як хороший досвід, я не граю багато, було всього три гри. Це інший футбол, однак я не виправдовуюся адаптацією.

Переговори були повільними, оскільки не було виконано угоду, про яку спочатку домовлялися клуби. З боку Динамо не було жодних проблем. Мій перехід був повністю узгодженим, я залежав від переговорів Дерліса Гонсалеса з Сантосом.

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Я провів два тижні в Україні, не знаючи, що робити. Втратив важливий час, просто чекаючи", – цитує Буено Globo Esporte.