"Фора в два м’ячі після першої гри вселяла оптимізм, але побачене буквально шокувало. Мені було соромно дивитися на гру у виконанні нашої збірної. Найкращі з найкращих футболістів нашої країни два тайми грали на відбій, випробовуючи на міцність нервову систему вболівальників. Я очікував побачити левів, які гідно протистоять бельгійцям, а побачив наляканих зайців...

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Свого часу мені також доводилося грати на міжнародному рівні проти фаворитів на їхньому полі. Але навіть якщо щось йшло не за планом, ми розуміли, що важливо берегти м’яч, зривати атаки в центрі поля, а не підпускати суперника до своїх воріт, вибудовувати контргру. Не знаю, якою була тренерська установка, але очевидно, що наші плани не спрацювали. Після фінального свистка відчував повне спустошення і зловив себе на думці: "Як добре, що в Бельгії мене не знають". Просто згорав від сорому", - приводить слова легенди київського Динамо Footboom1.

Нагадаємо, що найближчі матчі національної збірної України відбудуться 5 вересня в рамках відбіру на ЧС-2026, де "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Франції.

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