"Сеньків каже неправду. Він був у роздягальні? Не те щоб мене це дістало, але він не має такого права писати. Писати можна, якщо є хороше, достовірне джерело. А те, як він пише – для мене це неприйнятно. Він хоче хайпанути на Минаю. Селезньов – легенда, у ньому хочуть зробити ім'я. Якби він викладав правду, я нічого не говорив би.

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Якби Селезньов завжди був п'яний, його тут не було б. А чи гуляє він у вільний час, я не знаю, я не стежу за ним. На тренування він завжди приходить нормальним, але поза тренувальною базою я не можу контролювати футболіста.

Я не потерплю, коли пишуть брехню про мене та команду. Він пише, що я не контролюю роздягальню. А він там був? Запитайте у хлопців, 25 людей, контролюю я роздягальню чи ні.

Селезньов не на мене кричав на тому відео, а на когось, не знаю на кого. Коли він прийшов у роздягальню, там була інша ситуація. Якби він кричав на мене, його вже не було б у команді. Але там видно, що він не на мене кричав.

Якщо Сеньків ще раз щось скаже, я подам на нього до суду за наклеп. І ми будемо з ним позиватися. От і все. Якщо він пише про мене брехню, я можу на нього до суду подати? Якщо він ще писатиме брехню про мене, я подам на нього до суду. Якщо він чесно писатиме, я не подаватиму до суду. Я не дам ганьбити своє чесне ім'я якимось журналістам, таким як Сеньків. Якщо він доведе свою правоту – нема питань. Але я виграю цей суд, бо я завжди правий. А він неправий. У мене є 25-30 чоловік у команді, які скажуть, що я говорю правду, а він брехню. Може, є якась одна людина, яка повідомляє Сеньківу. Фіг знає. Він мусить довести, що я не контролюю ситуацію. Але я доведу, що хлопці за мене.

Я не хочу подавати на Сеньківа до суду, але він хоче хайпанути на мені та Селезньові. Якби це була правда, я б із вами не розмовляв. У мене є команда, я хочу залишити її в УПЛ. Селезньов – легенда. Якщо Сеньків ще раз напише щось про мене та команду, я подам на нього до суду за наклеп. Це сто відсотків. 300%. У мене є ім'я в українському футболі, яким я дорожу. І Селезньов має ім'я. Трапляються випадки, але це наше, у колі. Десь погуляв.

Я зібрався з усіма 25 людьми з команди та розмовляв з Сеньківим, а він узяв та виклав це в інтернет. Це залишки його совісті. Я розмовляв з усіма, не лаявся, нормально спілкувався. Це моя команда, мої 25 людей. Я за них голову відкручу, і за Селезньова, і за інших. А Сеньків неправий. Якщо він хоче хайпувати на мені, я просто його знищу. Він неправильно робить. Я його не те що знищу, я не хочу цього, але подам до суду.

Він, може, й добрий хлопець, але не мав права писати, що я не контролюю роздягальню. Значить, хтось йому сказав: "Напиши таке, бо треба зняти Леонова". Не хочу називати прізвища. Команда тут дуже хороша. Якщо я залишусь, ми залишимося в УПЛ", – цитує Леонова Tribuna.

Нагадаємо, у мережі з'явився аудіозапис телефонної розмови між Селезньовим та Сеньківим, яка викликала резонанс у футбольних колаах.