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"Я не спав і не знав, де перебуваю", – Лопетегі розповів про звільнення зі збірної Іспанії за день до початку ЧС-2018

18:06 18 Читать на русском
"Я не спав і не знав, де перебуваю", – Лопетегі розповів про звільнення зі збірної Іспанії за день до початку ЧС-2018
Хулен Лопетегі / фото із соцмереж

Хулен Лопетегі розповів про свій вихід з посади наставника збірної Іспанії та про складний період на чолі Реала.

"Це був дуже важкий момент, і я ніколи не забуду його, тому що це стало сюрпризом. Я не спав і не знав, де перебуваю. Спочатку я був в Росії, готуючись до чемпіонату світу, а потім вже опинився на Сантьяго Бернабеу з новою командою.

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Все сталося дуже швидко, було важко сприймати все це, емоції були сильними. Важко було говорити. Чемпіонат світу – це була мрія, над якою я так старанно працював.

У Реалі початок був хорошим, команда грала добре, але потім у нас були три дуже погані тижні. Ви просто сподіваєтеся, що у вас є час, щоб знайти рішення. Ми були впевненими, що ця ситуація мине.

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Я не мав достатньо часу – це найкраще пояснення. Я цілковито поважаю нового тренера. Так само, як і гравців. Їхнє ставлення до мене було просто фантастичним", – цитує Лопетегі BBC.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія ЧС 2018 Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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