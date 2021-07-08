"Багато що пішло проти нас. Я переглянув пенальті, тонкий момент. Досить довго на полі було два м'ячі. Ми зробили все, що могли. Я сигналізував про це за п'ять секунд до того, як там пробіг Стерлінг. В іншому моменті матчу суддя був доволі спритним перед свистком.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Я просто не бачу цього. Я просто не бачу там пенальті. Це важко. Одна справа просто програти бій, але коли це відбувається так, це дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так. Звичайно, ми дуже засмучені, адже ми були так близькі до фіналу, але різні обставини впродовж матчу завадили нам зробити останній крок.

Хлопці виконали дивовижну роботу. Вони приголомшливо сильні, чудово грають в футбол. Ми атакували, забивали голи і показали свою справжню міць. Гравці зробили все, що могли, як на полі, так і за його межами. Ми стояли пліч-о-пліч, билися до самого кінця. Зараз ми дуже розчаровані. Але думаю, що незабаром ми зможемо подивитися з боку і сказати: "Ми спробували і впевнені, що зможемо повторити це знову", – наводить слова Юлманда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Англії обіграла Данію в овертаймі (2:1) завдяки сумнівному пенальті, який заробив Стерлінг, та вийшла до фіналу Євро-2020, де зіграє проти Італії.

Англія – Данія: заслужений тріумф Саутгейта із присмаком скандалу, яскрава вивіска на фінал Євро, Стерлінг – злий геній